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Окупанти вперше обстріляли Маріуполь дальніми бомбардувальниками Ту-22М3

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Окупанти вперше обстріляли Маріуполь дальніми бомбардувальниками Ту-22М3

Associated Press

Повітряного удару зазнав Маріуполь.

Уперше від початку повномасштабного нападу РФ окупанти завдали бомбових ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. Повітряний удар відбувся по місту Маріуполь.

Про це сказав речник МОУ полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу.

"Ворог продовжує зосереджувати зусилля на підготовці до наступу на сході України, встановленні контролю над територіями Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного коридору з окупованим Кримом", - сказав він.

Мотузяник також продовжив: "Наразі РФ завершує створення наступального угруповання у Східній операційній зоні".

За його словами, путінські армійці продовжують вести бойові дії на окремих напрямках. Найбільша активність спостерігається у Слобожанському та Донецькому операційних районах, а в Південнобузькому противник намагається покращити своє тактичне положення.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти використали зброю масового ураження.

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