Гданськ допоможе відновити Маріуполь після війни

За словами Вадима Бойченка, Маріуполь нагадує Гданськ в 1945 році після війни – практично повністю зруйнований.

Відновлення Маріуполя після війни проходитиме за участю польського портового міста Гданськ.

Про це заявила президентка міста Олександра Дулькевич.

Вона озвучила таке рішення на сесії міськради після онлайн-виступу міського голови Маріуполя Вадима Бойченка.

Під час звернення до польських колег мер Маріуполя повідомив, що в місті повністю зруйновано понад 60% інфраструктури. На кінець березня там залишалося близько 160 тис. жителів.

Мер повідомив, що постійно звертається до міжнародних партнерів з проханням допомогти організувати гуманітарні коридори, щоб мирні жителі могли покинути Маріуполь.

Він подякував полякам за надану допомогу та наголосив на важливості партнерства між Гданськом та Маріуполем.

Вадим Бойченко пообіцяв, що у відновленому Маріуполі одну з вулиць назвуть імені Гданська. У відповідь Олександра Дулькевич написала на своїй сторінці у Facebook, що і в Гданську знайдеться гідне місце для Маріуполя в міському просторі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Сумською областю є війська окупантів, утім влада запевняє, що місцевим жителям наразі евакуюватися з території регіону не потрібно.

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