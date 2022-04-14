Гданьск поможет восстановить Мариуполь после войны

По словам Вадима Бойченко, Мариуполь напоминает Гданьск в 1945 году после войны – практически полностью разрушен.

Восстановление Мариуполя после войны будет проходить с участием польского портового города Гданьск.

Об этом заявила президент города Александра Дулькевич.

Она озвучила такое решение на сессии горсовета после онлайн-выступления городского головы Мариуполя Вадима Бойченко.

Во время обращения к польским коллегам мэр Мариуполя сообщил, что в городе полностью разрушены более 60% инфраструктуры. К концу марта там оставалось около 160 тыс. жителей.

Мэр сообщил, что постоянно обращается к международным партнерам с просьбой помочь организовать гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли покинуть Мариуполь.

Он поблагодарил поляков за оказанную помощь и отметил важность партнерства между Гданьском и Мариуполем.

Вадим Бойченко пообещал, что в обновленном Мариуполе одну из улиц назовут имени Гданьска. В ответ Александра Дулькевич написала на своей странице в Facebook, что и в Гданьске найдется место для Мариуполя в городском пространстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Сумской областью есть войска оккупантов, однако власти уверяют, что местным жителям сейчас эвакуироваться с территории региона не нужно.

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