Гданьск поможет восстановить Мариуполь после войны

По словам Вадима Бойченко, Мариуполь напоминает Гданьск в 1945 году после войны – практически полностью разрушен.
Восстановление Мариуполя после войны будет проходить с участием польского портового города Гданьск.
Об этом заявила президент города Александра Дулькевич.
Она озвучила такое решение на сессии горсовета после онлайн-выступления городского головы Мариуполя Вадима Бойченко.
Во время обращения к польским коллегам мэр Мариуполя сообщил, что в городе полностью разрушены более 60% инфраструктуры. К концу марта там оставалось около 160 тыс. жителей.
Мэр сообщил, что постоянно обращается к международным партнерам с просьбой помочь организовать гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли покинуть Мариуполь.
Он поблагодарил поляков за оказанную помощь и отметил важность партнерства между Гданьском и Мариуполем.
Вадим Бойченко пообещал, что в обновленном Мариуполе одну из улиц назовут имени Гданьска. В ответ Александра Дулькевич написала на своей странице в Facebook, что и в Гданьске найдется место для Мариуполя в городском пространстве.
Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Сумской областью есть войска оккупантов, однако власти уверяют, что местным жителям сейчас эвакуироваться с территории региона не нужно.
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