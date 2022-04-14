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Мародери не виживають: російський окупант роздав награбоване в Україні, бо боїться смерті (аудіо)

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Мародери не виживають: російський окупант роздав награбоване в Україні, бо боїться смерті (аудіо)

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російських мародерів кара миттєво наздоганяє.

СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною. Він розповідає їй, що роздав усе награбоване в Україні, бо боїться смерті. 

Про це йдеться у повідомленні СБУ. 

Окупант каже дружині, що більшість загарбників, які багато накрали гинуть або отримують серйозні поранення. Мародер бідкається, що через те, що він хоче вижити, то вирішив роздати іншим військовим РФ награбоване в українців. 

"Цей ординець, хоч із запізненням, але засвоїв урок, що красти не можна. Наступне знання, яке йому не завадить усвідомити: не варто зі зброєю вриватися в чужу країну. Це теж карається", - наголосили в СБУ. 

Українська спецслужба продовжує документувати злочини російських мародерів та вбивць на території держави. 

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