Оккупанты контролируют 80% Луганской области — ОВА

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что о "полноценном наступлении" россиян речь еще не идет.

Российские оккупанты временно контролируют 80% территории Луганской области. Если Украина не будет сопротивляться, Россия не остановится на достигнутом и будет продвигаться дальше.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в интервью CNN.

По его словам, вторая фаза войны началась, но это еще не "полноценное наступление".

"Мы установили нашу оборону во многих городах. Они пытаются окружить наши войска, там происходит много неприятных дел… но они пока не добились успеха. Мы хорошо работаем, чтобы уничтожить их оборудование", – отметил глава ОВА.

Гайдан подчеркнул, что ситуация в регионе очень серьезная. Вся территория Луганщины подвергается обстрелам. Нет ни одного безопасного города.

"Мы понимаем, что российская власть идет вперед и собирается уничтожить все на своем пути. Поэтому то, что мы делаем, — это пытаемся эвакуировать как можно больше людей", — сказал он.

Эвакуация

Глава Луганской ОВА еще раз призвал мирных жителей покинуть восточный регион Украины, поскольку боевые действия обостряются. По его словам, из 350 тысяч человек, проживавших на свободной территории Луганщины до войны, по состоянию на сегодня осталось около 70 тысяч.

"Большинство людей выехали собственным транспортом, автобусами или с волонтерами. Мы не знаем, когда будут созданы гуманитарные коридоры, но мы эвакуируемся каждый день. Дело в том, что Россия всегда нарушает договоренности. Обстрелы, несмотря на спокойные часы, все еще продолжаются", – добавил он.

Разрушенная инфраструктура

Далее Гайдай сказал, что обстрелы проходят "без передышки", в результате чего была уничтожена электросеть и водоснабжение. Из оставшихся 70 тысяч человек большинство живут в бункерах, подвалах и хранилищах.

"Это второй месяц, как все эти люди, в сущности, живут под землей. Мы пытаемся оказать им какую-то помощь, обеспечить их средствами гигиены и водой. Не умереть от голода… Почти не существует стабильной поставки газа, поэтому ситуация достаточно затруднительна", – объяснил Гайдай.

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По просьбе сравнить ситуацию в Луганской области с окруженным Мариуполем председатель ОВА сказал: "Мы по крайней мере можем получить помощь и фактически все еще можем эвакуировать людей. Но бомбардировки продолжаются ежедневно до ночи, поэтому в этом плане очень похоже на Мариуполь".

В завершение Гайдай обратился к Западу с просьбой предоставить больше военной техники, чтобы помочь в защите неба и земли Украины.

Ранее Сергей Гайдай рассказал, что россияне могут устроить террор в Луганской области на Пасху.

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