Окупанти контролюють 80% Луганщини – ОВА

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що про "повноцінний наступ" росіян ще не йдеться.

Російські окупанти тимчасово контролюють 80% території Луганської області. Якщо Україна не чинитиме опір, Росія не зупиниться на досягнутому і буде просуватися далі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю CNN.

За його словами, друга фаза війни почалася, але це ще не "повноцінний наступ".

"Ми встановили нашу оборону в багатьох містах. Вони намагаються оточити наші війська, там відбувається багато неприємних справ… але вони наразі не досягли успіху. Ми добре працюємо, щоб знищити їхнє обладнання", – зазначив голова ОВА.

Гайдан наголосив, що ситуація у регіоні дуже серйозна. Вся територія Луганщини зазнає обстрілів. Немає жодного безпечного міста.

"Ми розуміємо, що російська влада йде вперед і збирається знищити все на своєму шляху. Тож те, що ми робимо, — це намагаємось евакуювати якомога більше людей", – сказав він.

Евакуація

Очільник Луганської ОВА вкотре закликав мирних жителів покинути східний регіон України, оскільки бойові дії загострюються. За його словами, із 350 тисяч людей, які проживали на вільній території Луганщини до війни, сьогодні залишилося близько 70 тисяч.

"Більшість людей виїхали власним транспортом, автобусами чи з волонтерами. Ми не знаємо, коли будуть створені гуманітарні коридори, але ми евакуюємось щодня. Справа в тому, що Росія завжди порушує домовленості. Обстріли, незважаючи на спокійні години, все ще тривають", – додав він.

Зруйнована інфраструктура

Далі Гайдай сказав, що обстріли відбуваються "без перепочинку", внаслідок чого була знищена електромережа та водопостачання. Із тих 70 тисяч людей, які залишилися, більшість живуть у бункерах, підвалах та сховищах..

"Це другий місяць, як всі ці люди, по суті, живуть під землею. Ми намагаємося надати їм якусь допомогу, забезпечити їх засобами гігієни та водою. Не померти з голоду… Майже не існує стабільного постачання газу, тому ситуація досить скрутна", – пояснив Гайдай.

Також читайте Маріуполь рівняв із землею російський генерал з Одеси — українська розвідка

На прохання порівняти ситуацію в Луганській області з оточеним Маріуполем голова ОВА сказав: "Ми принаймні можемо отримати допомогу і фактично все ще можемо евакуювати людей. Але бомбардування тривають щодня до ночі, тому в цьому плані дуже схоже на Маріуполь".

На завершення Гайдай звернувся до Заходу з проханням надати більше військової техніки, щоб допомогти у захисті неба та землі України.

Раніше Сергій Гайдай розповів, що росіяни можуть влаштувати терор на Луганщині на Великдень.

Читайте також: