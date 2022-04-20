Стало відомо, з ким Путін ухвалив рішення про вторгнення до України

Рішення про повномасштабне вторгнення до України прийняли перші особи РФ. Крім Путіна, це міністр оборони та начальник Генштабу країни-агресорки.
Про це пише видання Bloomberg.
Як повідомляється, рішення Путін приймав з міністром оборони Сергієм Шойгу, начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим.
У той же час коло радників Путіна не змінили своєї риторики від початку війни та продовжують доносити очільникові Кремля альтернативні дані про війну в Україні.
Путін все більше і більше покладаючись на коло радників, відкидає спроби інших чиновників попередити його про суттєві економічні та політичні збитки.
Нагадаємо, що Росія не отримала територіальних здобутків у наступі на Донбасі.
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