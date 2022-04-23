У районі Гуляйполя українські військовослужбовці збили три ворожих вертольоти: як це було (відео)

У районі Гуляйполя українські військовослужбовці збили три ворожих вертольоти: як це було (відео)

На Запорізькому напрямку українські військовослужбовці збили три вертольоти армії Російської Федерації.

Три ворожі гелікоптери, а це два Ка-52 та один Мі-8, українським захисникам вдалося збити у районі Гуляйполя. Саме біля цього населеного пункту в Запорізькій області активно відбуваються бойові зіткнення.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Воїни одного з тербатальйонів застосували проти хваленого російського Ка-52 ПЗРК "Оса". "Били дуплетом. У результаті хвалений російський "Алігатор" було "розкладено на молекули". Екіпаж загинув", - йдеться у повідомленні.

До слова, за військовою номенклатурою Ка-52 вважається командирською машиною авіації Російської Федерації. Це новітня одиниця російської бойової авіації, яку випускають від 2008-го. Гелікоптер ма озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракет ний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 оцінюють у понад 16 мільйонів доларів.