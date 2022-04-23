Чому краще відсвяткувати Великдень вдома, а не у храмі: 5 причин

Чому краще відсвяткувати Великдень вдома, а не у храмі: 5 причин

Цього року вірян по всій Україні закликають відсвяткувати Великдень вдома і не йти до церков, адже в країні триває повномасштабна війна і Росія може влаштувати провокації.

Про це нагадали в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Чому краще відсвяткувати Великдень вдома, а не у храмі:

Освятити паску можна і вдома: для цього є спеціальні молитви і вони рівноцінні освяченню у церкві Росіяни можуть готувати провокації і цілити ракетами в українські храми Церква підтримує українців у святкуванні Великодня вдома. Релігійні лідери вже закликали вірян бути вдома на свято Воїни ЗСУ кожного дня ризикують життями заради вашої безпеки. Не нехтуйте цією жертвою Великдень не у церкві, а у ваших серцях. А ми - там де безпека.

Пряму трансляцію нічного богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві можна починати дивитися з 23 квітня, о 23:30. Для цього достатньо увімкнути трансляцію національного марафону єдиних новин.



Так само в ефірі марафону буде транслюватися богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Початок 24 квітня з 7:30.

Нагадаємо, СБУ закликає українців залишатися вдома на Великдень. Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо вірян у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.

СБУ застерігає про можливі провокації Росії у Великдень і радить утриматися від скупчень у храмах

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