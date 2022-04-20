У Кремлі почали "чистку" керівників "ЛНР" через невдачі на фронті

У Кремлі почали "чистку" керівників "ЛНР" через невдачі на фронті

ФСБ РФ вже заарештувала так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.

На фоні невдач на фронті Москва почала проводити "чистку" керівників так званої "ЛНР".

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ФСБ Росії вже затримало "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета. Наразі він утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові на Дону.

Як зазначається у повідомленні, арешт Корнета викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "республіки". Вони це оцінюють як як початок змін у силовому блоці Росії.

"Однак, з боку голови "ЛНР" Пасічника Л. І. прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з під арешту та відновлення на посаді", - повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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