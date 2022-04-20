"Україна поховає Путіна" - російський опозиціонер про долю глави Кремля

Російського диктатора Володимира Путіна з великою ймовірністю ліквідує його оточення.

Війна, яку розв'язав Путін в Україні, поставила хрест на безкарності глави Кремля.

Про це російський опозиціонер, видатний шахіст Гаррі Каспаров розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За його словами, найімовірніше, коли ситуація в РФ стане критичною, Путіна "прибиратиме" його ж власне оточення. Також він зазначив, що вся влада агресора трималася на "аурі непереможності та безкарності".

"Він помре не у власному ліжку, ну, якщо тільки не отруять у власному ліжку. Його доля вирішена наперед, я вважаю, що напевно це буде його оточення, коли ситуація стане критичною. Імовірність цього здається найбільшою з інших опцій. Для Путіна немає життя за межами цієї нескінченної влади. Ця влада тримається на його аурі непереможності та безкарності, а війна в Україні поставить хрест на цій аурі", – сказав Каспаров.

Російський опозиціонер висловив переконання, що Путін закінчить так само, як інші диктатори в історії. А в Росії, на думку Каспарова, рано чи пізно настане крах державності.

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"Нічого нового історія не винайде. Це фактично крах державності (РФ – ред.) та пошук цапа-відбувайла, яким виявляється диктатор. Як це буде зроблено я не знаю. Але цілком очевидно, що Україна поховає Путіна спочатку політично, а потім фізично", – додав він.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна.

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