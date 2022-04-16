Андрій Макаревич поміркував, чому Путін так ненавидить Україну

Співак припустив, що президент РФ мріє про Третю світову.

Лідер російського рок-гурту гурту "Машина времени" Андрій Макаревич поміркував, чому президент РФ Путін так ненавидить Україну.

На сторінці в Facebook музикант намагався знайти причину звірств росіян над українцями та бомбардувань міст. Також артист припустив, що Путін мріє про Третю світову війну.

"Я просто намагаюсь зрозуміти. Можете вважати мене ідіотом. Гітлер ненавидів євреїв. Причина невідома. Ненависть була ірраціональна і настільки сильна, що він влаштував Голокост. За що Путін так ненавидить Україну? За те, що там є справжні вибори? За те, що вона хоче бути вільною та не хоче в совок? І ця ненависть змушує його бомбардувати прекрасні міста та вбивати мирних жителів? Навіщо? Він справді хоче третю світову? І всерйоз думає її виграти? Росія вже багато виграла за два місяці. Боюся, це лише початок", – написав артист.

Фоловери сторінки Макаревича розділили думки виконавця. Зокрема, допис за дві години зібрав понад 10 тисяч схвальних реакцій, а 1,2 тисячі юзерів розмістили його на своїх сторінках.

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