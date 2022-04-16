Полякова з ненавистю звернулася до Кіркорова, який підтримав Марченко і Медведчука

Артистка зізналася, що їй соромно, що вона хотіла дружити з російським виконавцем.

Українська співачка Оля Полякова записала емоційне звернення до свого колись вже друга, російського співака Філіпа Кіркорова.

Записати відео співачку спонукав нещодавній пост артиста в Instagram, в якому він підтримав кумів Путіна – Оксану Марченко та нардепа Віктора Медведчука, якого вдалося затримати СБУ.

Полякова розповіла Кіркорову, що Медведчук протягом багатьох років обкрадав українців:

"Філіпе, я так довго чекала, коли ж ти порушиш мовчання. Майже два місяці я думала, коли ж ти проявишся і з чим. І тут ти пишеш цей текст, де підтримуєш Медведчука. Тобі шкода кого? Злочинця? Колаборанта, зрадника? Людину, яка напряму причетна до всіх тих жахів, які звалилися на мою країну. Медведчук же ніколи не займався бізнесом, завжди лише політикою. При цьому він являвся однією з найбагатших людей в країні. Палаци, вілли, квартири, машини, яхта, яка входить в топ найбагатших яхт світу. Всі ці мільярди він десятки років крав в українців", - каже Полякова.

Артистка наголосила, що й кума свого Путіна Медведчук обкрадав: "А ще він крав гроші, які йому виділяв його кум Путін для того, щоб тут формувати п'яту колону, яка підтримувала політику Росії. на його руках кров тисячі українців та росіян. Ти підтримуєш вбивцю", - наголосила виконавиця.

Розповіла Полякова Кіркорову й про його подружку Оксану Марченко, яка раптом заговорила, коли її чоловіка схопила СБУ:

"Так і не звернулася за весь час до свого народу, до українців з підтримкою. Вона так само не звернулася до свого кума Путіна, щоб той припинив вбивати і руйнувати її країну. А зараз ця лицемірна паломниця у хустці звертається до турків, не до українців. Тобі її шкода? А український народ, який носив тебе на руках, набивав тобі зали, співав твоїх пісень, обожнював тебе. Тобі їх не шкода? Тих твоїх прихильниць - молодих і старих, кого фізично тисячами вбиває твоя країна. Вбиває і ґвалтує жінок, дітей, стирає з лиця землі російськомовні міста, де лунали, блін твої пісні. Куди ти так мріяв повернутися і де ти так боявся, що тебе забудуть", - звертається до Кіркорова артистка.

До речі, вона дорікнула виконавцю, що він, який нібито так цінить людські стосунки, жодного разу за цей час не поцікавився, як вона та її діти:

"Ти пишеш, що для тебе являється цінністю людські стосунки? Ну, давай почнемо з мене і з моїх з тобою стосунків. Не казатиму, що ти ані разу не написав мені за цей час, не поцікавився, як я, як мої діти", - зазначила Оля.

Пригадала вона й минулорічний виступ у Дубаї, де Кіркоров влаштував перформанс дружби з Поляковою:

Рік тому Кіркоров та Полякова зустрілися на концерті в Дубаї / instagram.com/fkirkorov

"Нагадаю тобі, що рік тому ти мене підставив, коли запросив мене на виступ у Дубаї. І з концерту влаштував фарс дружби і об'єднання наших народів. Штовхав промови, махав прапорами. Я тоді промовчала, виправдовувала тебе. Гадала, що це ти по щирості, через незнання. Ні. Ти все розумів. Ти все розумів тоді і все розумієш зараз", - зробила висновок Оля.

instagram.com/fkirkorov

Полякова наголосила, що їй соромно через те, що вона хотіла товаришувати з Кіркоровом. І що вона себе зневажає за те, що обманювала себе:

"Якщо раніше для мене ти був прикладом особистості, справжньої зірки, яка стоїть над обставинами, над владою, над багатством, який може бути моральним орієнтиром для мільйонів своїх прихильників, який говорить правду, визнає помилки. То сьогодні я бачу людину, яка не здатна на більше, ніж написати пост на підтримку зрадника, крадія і брехуна. А, забула, ще й мільярдера. Мені соромно, що я рівнялася на тебе. Мені соромно, що я хотіла дружби з тобою. Я зневажаю себе за те, що я себе обманювала. Але я отримала урок. Ми всі отримали урок", - наголосила Полякова.

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