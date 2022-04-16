На Запорізьку АЕС прибула ще одна бригада з "Росатома"

На Запорізьку АЕС прибула ще одна бригада з "Росатома"

Російські атомники приїхали на заміну попередній бригаді.

На Запорізьку АЕС, яку тимчасово контролюють російські окупанти, прибула чергова бригада співробітників "Росатома".

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"На Запорізьку атомну електростанцію прибула чергова бригада росатомівських «туристів» на чолі з головним інженером ростовської АЕС Андрієм Горбуновим", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Енергоатома", атомники з РФ приїхали на заміну попередній бригаді.

"Працівники Енергоатома на цей факт відреагували стисло й емоційно: горбунова, ліхачова (гендиректора росатома) та іже з ними послали за роSSійським кораблем "москва" – поки цілі", - йдеться у коментарі.

Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС в місті Енергодар. До сьогодні найбільша атомна електростанція в Європі тимчасово знаходиться під контролем окупантів.

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