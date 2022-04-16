У МВФ погіршили прогнози для 143 країн через війну в Україні

У МВФ погіршили прогнози для 143 країн через війну в Україні

Спад торкнеться 143 країн, на частку яких припадає 86% світового валового внутрішнього продукту (ВВП).

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що глобальне економічне зростання у 2022-2023 роках скоротиться ще більше, ніж прогнозували кілька місяців тому.

Про це вона повідомила у відеовиступі, розміщеному на сайті Фонду.

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“У січні ми знизили наш прогноз глобального зростання до 4,4% 2022 року. Відтоді перспективи значно погіршилися, в основному через війну (Росії в Україні – ред.) та її наслідки. Тим не менше, вплив війни спричинить зниження прогнозів для 143 економік цього року, що становить 86% світового ВВП", - сказала глава Фонду.

Вона підкреслила, що ситуацію погіршують також інфляція, фінансові обмеження, повторне введення карантину в Китаї, а також, як наслідок, нові збої в глобальних ланцюгах поставок.

Раніше голова МВФ повідомила, що війна в Україні на тлі "кризи" COVID-19 уповільнює економічне зростання у світі.

Крім того, ООН заявила, що війна в Україні може призвести до "тривимірної кризи" продовольства, енергії та фінансів. Це галузі, які й так вже дуже постраждали від Covid-19 та зміни клімату.