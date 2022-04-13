Які продукти найбільше подорожчали в березні: перелік та ціни

Які продукти найбільше подорожчали в березні: перелік та ціни

Ціни на продукти повзуть вгору.

У березні в Україні зросли ціни на продукти, найбільше ж здорожчали овочі.

За даними Державної служби статистики, найбільше зросли в ціні порівняно з лютим:

цибуля подорожчала на 33,7% до 19,4 гривень за кілограм;

морква на 27,3% до 20,1 гривень за кілограм;

картопля на 22,6% до 11,7 гривень за кілограм;

капуста білокачанна на 14,8% до 23,3 гривень за кілограм.

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Також подорожчали і крупи:

гречка зросла у ціні на 11,4% до 54,2 гривень за кілограм;

пшоно на 10,4% до 21,5 гривень за кілограм;

рис на 9,7% до 33,1 грн.

Свинина подорожчала на 5,7% до 130,6 гривень за кілограм, сало - на 8,5% до 116,4 гривень за кілограм, риба морожена на 8,2% до 114,5 гривень за кілограм.

Нагадаємо, інфляція в березні порівняно з лютневою становила 4,5%, у річному вимірі за підсумками березня ціни зросли до 13,7%. На споживчому ринку найбільше здорожчали фрукти та овочі.

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