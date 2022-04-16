В МВФ ухудшили прогнозы для 143 стран из-за войны в Украине

Спад коснется 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что глобальный экономический рост в 2022-2023 годах сократится еще больше, чем прогнозировали несколько месяцев назад.

Об этом она сообщила в видеовыступлении, размещенном на сайте Фонда.

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“В январе мы снизили наш прогноз глобального роста до 4,4% в 2022 году. С тех пор перспективы значительно ухудшились, в основном из-за войны войны (России в Украине – ред.) и ее последствий. Тем не менее, влияние войны повлечет за собой снижение прогнозов для 143 экономик в этом году, что составляет 86% мирового ВВП", — сказала глава Фонда.

Она подчеркнула, что ситуацию усугубляют также инфляция, финансовые ограничения, повторный ввод карантина в Китае, а также, как следствие, новые сбои в глобальных цепях поставок.

Ранее глава МВФ сообщила, что война в Украине на фоне "кризиса" COVID-19 замедляет экономический рост в мире.

Кроме того, ООН заявила, что война в Украине может привести к "трехмерному кризису" продовольствия, энергии и финансов. Это отрасли, которые и так сильно пострадали от COVID-19 и изменения климата.