Ціни на продукти в умовах війни: що буде дорожчати і чому / КМДА

Ціни на продукти в умовах війни: що буде дорожчати і чому

Ціни на продукти в умовах війни: що буде дорожчати і чому

Через проблеми з логістикою в Україні ціни на деякі продукти можуть дорожчати в умовах війни. Що по це думає експерт - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ще на початку квітня 2022 року Держпродспоживслужба повідомила про зростання ціни на деякі продукти харчування, особливо овочі. За словами члена економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, який давав інтерв'ю виданню "Сьогодні" наразі в Україні немає дефіциту продуктів, є лише проблеми з логістикою, що впливають на ріст цін.

Пендзин пояснив, що через війну та розірвання традиційних коопераційних зв'язків існують серйозні проблеми з логістикою, а тому важко доставляти продукти з одного регіону країни в інший. Саме тому ціна на продукти, ті ж овочі, в різних частинах України може бути різною. Також ранні овочі Україна традиційно завозить з-за кордону, особливо з Ізраїлю, Єгипту, Польщі, Туреччини. Через недоступність портів Чорного моря їх почали завозити в обхід через інші країни, що також впливає на вартість для кінцевого споживача.

Експер додав, що в Україні овочі вирощують традиційно на Херсонщині, яка наразі окупована російськими військовими. Також українці купують парникові ранні овочі, але цього року парників практично ніде немає. Саме тому уряд і закликає громадян міняти квіти на овочі та засаджувати свої присадибні ділянки.

Чи будуть надалі рости ціни на продукти?

За словами Олега Пендзина ціни на певні продукти, зокрема овочі, точно будуть рости до кінця травня-початку червня. Потім регіони України, в яких не ведуться активні бойові дії зможуть засадити поля та ситуація повинна стабілізуватися, а ціни - трохи знизитися. Але все ж таки багато чого знову буде залежати від логістики.

Експерт додав, що ніхто не знає, скільки ще буде тривати ця війна, скільки доріг та мостів вона знищить. Кожен підірваний міст сильно впливає на логістику та транспортування продуктів харчування.

Які ще продукти здорожчають?

Олег Пендзин попередив, що також можуть піднятися ціни на хліб. Україна через війну не змогла експортувати зерно за кордон, що вплинуло на вартість зернових у всьому світі (ціна підскочила на 70% відносно цього ж періоду минулого року). Коли порти відкриються і Україна почне знову експортувати зерно за кордон, почнеться "вирівнювання" ціни. В світі вона буде поступово падати, а в Україні - підніматися.