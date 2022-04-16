Газ, світло та вода: що зміниться для українців через війну / pixabay.com

Газ, світло та вода: що зміниться для українців через війну

Газ, світло та вода: що зміниться для українців через війну

Читайте в матеріалі ТСН.ua, якою буде вартість газу і світла для населення наприкінці квітня, а також про нові правила розрахунку платежів за воду.

Наприкінці квітня дія фіксованого річного тарифу на світло та газ закінчується. Безумовно, багатьох українців цікавить запитання: скільки вони будуть платити в умовах війни? Відповів на нього міністр енергетики Герман Галущенко під час інтерв'ю для РБК-Україна.

Чиновник повідомив, що вартість газу та світла для громадян України підвищуватися не буде. Наразі навіть не обговорюється підвищення тарифів, хоча до сьогодні не відомо, якими саме механізмами держава буде забезпечувати населення всім необхідним. Одним з варіантів може бути покладання спеціальних обов'язків (ПСО), але спочатку в Міністерстві будуть аналізувати всі можливості, а потім вже ухвалювати рішення.

Нагадаємо, термін дії річних тарифів за фіксованою ціною на газ та світло закінчується 30 квітня 2022 року.

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Також в Україні збираються змінити правила розрахунку платежів за воду через велику кількість переселенців, які були змушені покинути свої домівки через війну.

На період воєнного стану та активних бойових дій в деяких регіонах України, відомство буде застосовувати методику розподілу платежів між споживачами спожитих комунальних послуг в домі. Це так званий корегуючий коефіцієнт, коли враховується зменшення обсягів використання води в порівнянні з мирним часом. Тобто нарахування будуть виконуватися так, щоб врахувати тих українців, які наразі не мають лічильників через війну або не можуть передати їхні показники.