ONUKA виступила з оркестром на вокзалі у Києві: "До мурах"

Артистка таким чином підтримала українців у тяжкі часи.

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко разом з оркестром народних інструментів виступила на залізничному вокзалі у Києві.

Відповідним відео знаменитість поділилася у своєму Instagram. До слова, оркестр виконував свою партію, а ONUKA тим часом грала на сопілці.

Як зазначила виконавиця, вони організували концерт для підтримки духу українців у ці тяжкі воєнні часи.

"Я мала честь зіграти з НАОНІ в залі очікування Київського центрального залізничного вокзалу. Виступ проводився для підтримки духу людей в ці буремні миті", - поділилася співачка.

Втім, цей виступ був корисним і для Нати. Вона черговий раз зрозуміла, що українців не подолати, і дух України незламний.

"Напевно, під час гри я змогла відчути все, що не давала собі осмислити від прелютого 24 лютого. Ледь дограла, і це чутно. Але я і в черговий раз зрозуміла, що нас не подолати і дух наш незламний. І це не патетика. Це практика. Все буде Україна", - зазначила артистка.

До речі, люди, які слухали цей виступ, зізналися, що від такого у них "сльози на очах" та "мурахи по тілу".

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