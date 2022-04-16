ONUKA выступила с оркестром на вокзале в Киеве: "До мурашек"

Артистка таким образом поддержала украинцев в трудные времена.

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко вместе с оркестром народных инструментов выступила на железнодорожном вокзале в Киеве.

Соответствующим видео знаменитость поделилась в своем Instagram. К слову, оркестр исполнял свою партию, а ONUKA в это время играла на свирели.

Как отметила исполнительница, они организовали концерт для поддержания духа украинцев в эти тяжелые военные времена.

"Я имела честь сыграть с НАОНИ в зале ожидания Киевского центрального железнодорожного вокзала. Выступление проводилось для поддержания духа людей в эти бурные мгновения", — поделилась певица.

Впрочем, это выступление было полезным и для Наты. Она в очередной раз поняла, что украинцев не преодолеть, и дух Украины несокрушимый.

"Наверное, во время игры я смогла почувствовать все, что не давала себе осмыслить от прелютого 24 февраля. Едва доиграла, и это слышно. Но я и в очередной раз поняла, что нас не преодолеть и дух наш несокрушимый. И это не патетика". Это практика. Все будет Украина", — отметила артистка.

Кстати, люди, которые слушали это выступление, признались, что от такого у них "слезы на глазах" и "мурашки по телу".

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