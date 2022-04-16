Андрей Макаревич подумал, почему Путин так ненавидит Украину

Певец предположил, что президент РФ мечтает о Третьей мировой.

Лидер российской рок-группы группы "Машина времени" Андрей Макаревич подумал, почему президент РФ Путин так ненавидит Украину.

На странице в Facebook музыкант пытался найти причину зверств россиян над украинцами и бомбардировок городов. Также артист предположил, что Путин мечтает о Третьей мировой войне.

"Я просто пытаюсь понять. Можете считать меня идиотом.

Гитлер ненавидел евреев. Причина неизвестна. Ненависть была иррациональна и настолько сильна, что он устроил Холокост. За что Путин так ненавидит Украину? За то, что там настоящие выборы? За то, что она хочет быть свободной и не хочет в совок? И эта ненависть заставляет его бомбить прекрасные города и убивать мирных жителей? Зачем? Он правда хочет третью мировую? И всерьёз думает её выиграть? Россия уже много выиграла за два месяца. Боюсь, это только начало", – написал артист.

Фолловеры страницы Макаревича разделили мнение исполнителя. В частности, пост за два часа собрал более 10 тысяч одобрительных реакций, а 1,2 тысячи пользователей разместили его на своих страницах.

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