"Украина похоронит Путина" — российский оппозиционер о судьбе главы Кремля

Российского диктатора Владимира Путина с большой вероятностью ликвидирует его окружение.

Война, которую развязал Путин в Украине, поставила крест на безнаказанности главы Кремля.

Об этом российский оппозиционер, известный шахматист Гарри Каспаров рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, вероятнее всего, когда ситуация в РФ станет критической, Путина будет "убирать" его же собственное окружение. Также он отметил, что вся власть агрессора держалась на "ауре непобедимости и безнаказанности".

"Он умрет не в собственной кровати, ну, если только не отравят в собственной кровати. Его судьба предрешена, я считаю, что наверняка это будет его окружение, когда ситуация станет критической. Вероятность этого кажется самой большой из других опций. Для Путина нет жизни за пределами этой бесконечной власти. Эта власть держится на его ауре непобедимости и безнаказанности, а война в Украине поставит крест на этой ауре", – сказал Каспаров.

Российский оппозиционер выразил убеждение, что Путин закончит точно так же, как другие диктаторы в истории. А в России, по мнению Каспарова, рано или поздно наступит крах государственности.

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"Ничего нового история не придумает. Это фактически крах государственности (РФ – ред.) и поиск козла отпущения, которым оказывается диктатор. Как это будет сделано я не знаю. Но совершенно очевидно, что Украина похоронит Путина сначала политически, а потом физически", – добавил он.

Напомним, ранее Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина.

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