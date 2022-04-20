"Решающая битва за Украину уже началась": Минобороны

Россия заявила о начале так называемой "второй фазы" войны против Украины, активизировав атаки на восточные области.

В Министерстве обороны Украины считают, что РФ хочет оцепить наших военных на Донбассе, а если им это удастся, идти дальше.

Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник

После плана А, неудачно закончившегося для РФ, военно-политическое руководство страны-оккупанта объявило о плане Б – наступление на восточные области, в том числе на Донбасс.

"Мы должны знать, что именно из уст российской власти прозвучал тезис о наличии в этой так называемой "специальной военной операции" нескольких этапов. На самом деле "этап" был один: молниеносное наступление, захват больших украинских городов, включая столицу, свержение украинского и установку подконтрольного Российской федерации правительства. То есть уничтожение украинской государственности как таковой. Это, собственно, и была главной целью агрессора. И сделать это они планировали на один этап. Но многочисленные потери, просчеты в планировании боевых действий и яростное сопротивление украинцев наконец-то заставили российское руководство внести существенные коррективы. Поэтому теперь они говорят о наличии так называемого плана "Б", который якобы включал только установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Именно это они сейчас и пытаются сделать", — говорит Мотузяник. .

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По его словам, в последние несколько дней Россия активизировала наступательные действия в Восточной операционной зоне, увеличила количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов фактически по всей линии боевого столкновения. Поэтому, по мнению Мотузяника, решающее сражение уже началось, а то, какие будут результаты на Донбассе, решат судьбу Украины.

"Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" во временно оккупированный Крым. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим. Совершенно очевидно, что в дальнейшем они будут пытаться развить наступление и в других областях, в частности на Херсонщине, чтобы захватить как можно больше территорий, сейчас враг готовится к этому, собирает силы и закрепляется на участках, которые он уже оккупировал, но будет зависеть от результатов боевых действий. именно в Донецкой и Луганской областях", – говорит спикер Минобороны.

Он отметил, что враг хочет оцепить ВСУ на Донбассе и создать так называемый "котел", чтобы отчитаться. Задача Украины – этого не допустить.

"От Мариуполя они сейчас не могут оттянуть силы, потому что до сих пор не могут взять под контроль весь город — там наши обороняются. Сейчас Мариуполь сильно нервирует врага. Героическая оборона этого города дает нам время и возможность хорошо подготовиться по другим направлениям. Собственно, благодаря в том числе и обороне Мариуполя нам удалось добиться существенных результатов на большинстве оперативных направлений, где Россия наступала. И на многих мы даже предпринимали контрнаступательные действия, благодаря чему ряд населенных пунктов был освобожден от российских оккупантов", — говорит Мотузяник.

Он добавил, что "азовцы", морские пехотинцы и силы Территориальной обороны Вооруженных сил Украины, участвующие в обороне города, демонстрируют исключительное мужество и героизм. Россия пытается собрать на Донбассе силы, по численности в пять раз превышающие украинские войска.

"По всем правилам ведения наступательных операций атакующая сторона должна иметь большее количество войск по крайней мере в три раза. Но учитывая нынешние боевые действия, современный уровень вооружения, техники, возможностей авиации, такое преимущество должно быть больше по крайней мере в 4-5 раза. Именно это Россия и пытается сделать. Чтобы достичь успеха, противник перекидывает в Украину вооружение, военную технику из центральных и восточных регионов России, кроме того, там проводится скрытая мобилизация, активная вербовка людей – прежде всего бывших участников боевых действий в Сирии, Афганистане, Чечне. Мы знаем также, что есть попытки мобилизовать людей, проживающих в ОРДЛО, оккупационные власти буквально задерживают граждан на улицах, в транспорте и т. п. Эти люди зачастую никогда даже не держали в руках оружия, то есть делается все, чтобы собрать такую группировку. Но сможет ли Россия в конце концов это сделать – время покажет", – говорит полковник Александр Мотузяник.

По его словам, сейчас противник сосредоточил все силы на Донбассе, так что в ближайшем будущем захват новых территорий может привести к распылению сил и усложнит их обеспечение.

"На каждого солдата работает 3-4 человека по тыловому снабжению. Солдата нужно обеспечить боеприпасами, накормить, заправить горючим его технику. То есть военная логистика чрезвычайно усложняется, если подразделения растянуты по всей линии. А эти территории еще нужно удержать. В то же время, зная непредсказуемость врага, трудно о чем-то говорить точно. Мы следим, работает наша разведка. Должны быть готовы к любым враждебным действиям. Россия все же до конца не отказывается от намерения захватить больше территорий, закрепиться и обеспечить устойчивость своей обороны, чтобы в дальнейшем выбить их оттуда было чрезвычайно сложно. В некоторых направлениях они проводят также демонстрационные действия, маневры, чтобы оттянуть часть наших войск, отвлечь внимание от направления основного удара, распылить наши силы", — говорит Мотузяник.

Он также акцентирует внимание на том, что полностью исключать возможность повторного наступленияоккупантов на Киев. Чернигов и Сумы нельзя отбрасывать. Сейчас на территории Беларуси некоторые батальонные тактические группы России остаются, они совершают определенные демонстративные действия, тем самым держа наши подразделения наготове.

"Киев – это, безусловно, лакомый кусок для российских оккупантов. Сейчас столица хорошо укреплена и готова к обороне. Причем уровень этой обороны не снижался, а наоборот, постоянно совершенствуется. Если Россия когда-нибудь и вернется к вопросу наступления на Киев, то для этого им нужно будет собрать огромное количество войск. А сейчас им нужна победа на востоке", — говорит Александр Мотузяник.

Напомним, что уцелевший матрос-срочник рассказал своей матери, что крейсер "Москва", уничтоженный украинскими ракетами "Нептун", двигался в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев и захвата города.