С крейсера "Москва" должен был высадиться десант для захвата Одессы — мать моряка РФ

С крейсера "Москва" должен был высадиться десант для захвата Одессы — мать моряка РФ

Уцелевший матрос-срочник рассказал своей матери, что крейсер двигался в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев.

Один из моряков крейсера "Москва", которому удалось выжить, рассказал матери, что корабль двигался для высадки десантников в Одессе.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Имя оккупанта и его матери издание не называет. Солдат срочной службы рассказал матери, что 24 февраля крейсер уже выполнял ряд боевых задач, в том числе на острове Змеиный. Женщина подтверждает, что в крейсере попали украинские ракеты "Нептун".

По ее словам, на борту находились около 510 человек. Сын рассказал, что знает о 40 погибших.

"Рассказывает мне и плачет от пережившего ужаса. Вы поймите меня как мать. Я поседела просто от ужаса. То, что я от него услышала, то, что я посмотрела в интернете – это страшно, и врагу не пожелаешь такой судьбы. И это якобы в мирное время", — говорит женщина.

Мать оккупанта путается в своих словах: сначала заявляет, что "никакого боевого выхода не было", но экипаж крейсера планировал высадку в Одессе.

Мать оккупанта: "Нет, это никакой ни боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход. Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе" .

Журналист: "Да это же боевая операция".

Мать оккупанта: "Ну, я не знаю, может, я неправильно это понимаю, но должны были "высадиться".