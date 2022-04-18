Затопление "Москвы": в Сети показали первые снимки крейсера после атаки

По всей видимости, фото сделано незадолго после удара украинских ракет.

В Сети опубликовали первые фото российского крейсера "Москва", сделанные предположительно сразу после атаки украинских ракет.

Об этом сообщает Twitter OSINTtechnical.

"Похоже, что "Москва" горела внутри, прежде чем затонуть, из большинства видимых иллюминаторов виден сильный дым и пламя", – говорится в сообщении.

Это смотрел как Москва был варяющий между собой после того, как внизу, плотный шрам и огни могут быть торчать из most visible portholes. https://t.co/p4OvuM944Z

На опубликованных снимках можно увидеть, что крейсер до прибытия турецкого судна, спасшего часть экипажа, имел большой крен на левый борт.

OSINTtechnical

Напомним, на крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас. Вечером 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море.

В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

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