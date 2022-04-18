Порты всех стран ЕС закрыли доступ для российских кораблей — Ермак

Порты всех стран ЕС закрыли доступ для российских кораблей — Ермак

Решение о запрете не будет распространяться только на российские корабли, которые подали сигнал SOS.

Порты всех стран ЕС закрыли доступ для российских кораблей. Начала действовать директива Евросоюза о запрете для россиян.

Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что директива ЕС касается всех кораблей, зарегистрированных под российским флагом, а также тех, кто изменил регистрацию РФ после 24 февраля.

"Есть определенные исключения — решение не будет распространяться на корабли, которые подали сигнал SOS (Mayday). Тогда они будут приниматься индивидуально", — написал Ермак.

Глава ОП также добавил, что власти будут отслеживать, как применяются такие исключения и не использует ли их Россия для обходных маневров против ограничений.

Напомним, накануне, 17 апреля, порты для российских судов закрыли пять стран: Италия, Бельгия, Эстония, Болгария и Румыния.