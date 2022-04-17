Новый пакет санкций ЕС будет направлен против "Сбербанка" РФ — глава Еврокомиссии

Новый пакет санкций ЕС будет направлен против "Сбербанка" РФ — глава Еврокомиссии

Также в Еврокомиссии обсуждаются "умные механизмы", касающиеся ограничений в закупке нефти.

Новые санкции Евросоюза против России будут направлены на российские банки, в том числе "Сбербанк".

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

Глава Еврокомиссии отметила, что ранее банк не входил в список экономических ограничений из-за того, что используется для оплаты за российские энергоресурсы.

Она добавила, что также обсуждаются "умные механизмы" относительно ограничений в закупке нефти.

"Мы дальше смотрим на банковский сектор, особенно на "Сбербанк ", на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы энергетики ", — прокомментировала Урсула фон дер Ляйен ключевые моменты запланированного шестого раунда санкций против РФ.

Напомним, сейчас Европейский Союз начал обсуждать шестой санкционный пакет против России.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый санкционный пакет против России, не затрагивающий нефть, воспримут в Москве с улыбкой.

13 апреля во время своего обращения в парламент Эстонии Владимир Зеленский призвал внести наконец нефть в санкционный пакет и полностью заблокировать банки РФ.

Читайте также: