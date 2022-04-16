Гороскоп на 17 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

Гороскоп на 17 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

День, в течение которого категорически не рекомендуется грустить и унывать, поскольку он предназначен для радости и веселья.

Впрочем, он не так однозначен, как может показаться на первый взгляд, поскольку худшее, что можно сделать сегодня – это расслабиться и потерять голову, точнее, контроль над собой и своими поступками – в таком состоянии человек рискует сказать и сделать нечто такое, за что ему впоследствии будет стыдно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 апреля для Овнов

Физическую нагрузку сегодня необходимо снизить до минимума: во-первых, праздник к этому не располагает, а, во-вторых, велика вероятность получить серьезную травму и на некоторое время выйти из строя.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 апреля для Тельцов

Нежелательно переедать, особенно если в ваш рацион входят тяжелая и жирная пища: она негативным образом скажется не только на физическом, но и на моральном состоянии – настроение может резко ухудшиться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 апреля для Близнецов

Перепады настроения, амплитуда которых сегодня может зашкаливать – от «плюса» до «минуса» и обратно – не самым лучшим образом отразится на отношениях с окружающими, так что необходимо сдерживать эмоции.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 апреля для Раков

Нежелательно предаваться унынию, даже если вам будет казаться, что у вас есть для этого основания: судьба может счесть вас неблагодарными и отнять то, что вы имеете, но, на ее взгляд, не цените.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 апреля для Львов

Делиться сокровенными мыслями и переживаниями сегодня – впрочем, как и всегда – можно только с теми людьми, которым вы всецело доверяете, в противном случае ваш секрет может стать известным всем.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 апреля для Дев

Пытаясь найти ответ на важный жизненный вопрос, доверьтесь интуиции – будучи особенно сильной, она в этот день подскажет вам оптимальное и, как окажется впоследствии, единственно верное решение.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 апреля для Весов

Звезды советуют вам как можно больше отдыхать, причем, не в активном, а в пассивном режиме: он позволит вам запастись необходимой для жизни и работы энергией как минимум на неделю вперед.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 апреля для Скорпионов

Ваша помощь другим людям сегодня будет заключаться преимущественно в умении выслушать их и, если потребуется, дать ценный совет относительно того, как поступить в сложившихся жизненных обстоятельствах.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 апреля для Стрельцов

Самое главное сегодня для представителей знака настроиться на позитив, тогда и день пройдет на соответствующей волне: в конечном итоге люди всегда получают от жизни именно то, чего ожидают.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 апреля для Козерогов

Проявите свою фирменную выдержу – не подавайте вида, что вас что-то волнует, даже если внутри будут кипеть нешуточные страсти, в противном случае результат даже небольшой ссоры может оказаться непредсказуемым.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 апреля для Водолеев

Если вы давно хотите с кем-то помириться, лучшего дня, чем сегодняшний, вам не найти человек, которого вы когда-то обидели, будет расслаблен и раскрепощен, а потому легко пойдет вам навстречу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 апреля для Рыб

Приступать к реализации серьезного профессионального проекта сегодня не стоит – это не самая лучшая идея для большого религиозного праздника, а вот продумать все этапы его осуществления можно и нужно.

Читайте также: