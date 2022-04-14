Российский флагман "Москва" утонул

Российский крейсер "Москва" был подбит ракетами "Нептун" Вооруженных Сил Украины.

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" утонул.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на странице Facebook.

"Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" произвел отрицательное всплытие в районе острова, где его послали на х*й. Где "Москва"? "Она утонула", — написал Арестович.

Вместе с этим, Министерство обороны РФ утверждает, что пожар на крейсере "Москва" произошел в результате детонации боезапаса, а не после попадания противокорабельной ракеты, о чем сообщали украинские власти.

Напомним, что в среду, 13 апреля, на российском ракетном крейсере "Москва" Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун".

Ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" — корабль, который был построен на Николаевском кораблестроительном заводе. Крейсер считается флагманом Черноморского флота РФ. Корабль был официально взят на вооружение 30 января 1983 года, а его основным вооружением является 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан". Кроме этого, на борту крейсера "Москва" установлены противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж ракетного корабля составляет 510 человек.

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