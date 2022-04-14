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Російський флагман "Москва" потонув

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Російський флагман "Москва" потонув

Associated Press

Російський крейсер "Москва" був підбитий ракетами "Нептун" Збройних сил України.

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" потонув.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на сторінці у Facebook.

"Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" справив негативне спливання в районі острова, де його послали на х*й. Де "Москва"? "Вона потонула", - написав Арестович.

Разом із цим, Міністерство оборони РФ стверджує, що пожежа на крейсері "Москва" сталася внаслідок детонації боєзапасу, а не після влучення протикорабельної ракети, про що повідомляла українська влада.

Нагадаємо, що у середу, 13 квітня, на російському ракетному крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через влучання у нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун".

Ракетний крейсер проєкту 1164 року "Москва" — корабель, який був побудований на Миколаївському кораблебудівному заводі. Крейсер вважається флагманом Чорноморського флоту РФ. Корабель був офіційно взятий на озброєння 30 січня 1983 року, а його основним озброєнням є 16 пускових установок надзвукових протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан". Крім цього, на борту крейсера "Москва" встановлено протичовнове та мінно-торпедне озброєння, артилерія, комплекси ППО. Екіпаж ракетного корабля становить 510 осіб.

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