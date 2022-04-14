До Дніпра евакуювали університет з Маріуполя: виш розпочинає навчання

До Дніпра евакуювали університет з Маріуполя: виш розпочинає навчання

Заклад відновить діяльність на базі Дніпровської політехніки".

Через військові дії Приазовський державний технічний університет з Маріуполя евакуювався до Дніпра.

Про це йдеться в повідомленні на сайті університету.

Майданчиком для відновлення маріупольського вишу став університет "Дніпровська політехніка". Таке рішення ухвалили у Міносвіти.

"Ми отримали можливість для продовження реалізації наших найамбітніших планів: якісної підготовки нової української еліти. Дякуємо за гостинність місту Дніпро на Національному технічному університету "Дніпровська політехніка»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від 18 квітня заклад планує відновити навчальний процес у дистанційному форматі.

"Паралельно ми збираємо з всієї Україні наших співробітників та студентів. У складі нашого університету три коледжі, всього близько 1200 співробітників та близько 4000 студентів, поки що на зв’язок вийшли далеко не всі", – зазначено на сайті Приазовського університету.

Як повідомлялося, до Тернополя з Краматорська переїздить Донбаська державна машинобудівна академія. Навчальний заклад розташують на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Виш надасть свої приміщення та матеріально-технічну базу для роботи.

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