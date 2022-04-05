До Тернополя евакуюють виш із Донецької області

Область приймає перший навчальний заклад з потерпілих регіонів.

Через військові дії до Тернополя з Краматорська переїздить Донбаська державна машинобудівна академія.

Про це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

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"Приймаємо перший навчальний заклад із постраждалих регіонів. Найближчим часом очікуємо на переїзд. Спершу прийматимемо науково-педагогічний склад. В перспективі очікуємо на студентів, які зараз навчаються дистанційно", - йдеться у повідомленні.

Навчальний заклад розташують на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Виш надасть свої приміщення та матеріально-технічну базу для роботи.

Труш наголосив, що в області готові розмістити десять закладів професійно-технічної освіти, п'ять - передфахової та чотири заклади вищої освіти.

Як повідомлялося, у МОН дали рекомендації вишам, як закінчити навчальний рік в умовах воєнного стану. Міносвіти рекомендувало коледжам та університетам в умовах воєнного стану для студентів невипускних курсів перенести частину освітніх компонентів на наступний навчальний рік.

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