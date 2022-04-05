До Тернополя евакуюють виш із Донецької області

Область приймає перший навчальний заклад з потерпілих регіонів.
Через військові дії до Тернополя з Краматорська переїздить Донбаська державна машинобудівна академія.
Про це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
"Приймаємо перший навчальний заклад із постраждалих регіонів. Найближчим часом очікуємо на переїзд. Спершу прийматимемо науково-педагогічний склад. В перспективі очікуємо на студентів, які зараз навчаються дистанційно", - йдеться у повідомленні.
Навчальний заклад розташують на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Виш надасть свої приміщення та матеріально-технічну базу для роботи.
Труш наголосив, що в області готові розмістити десять закладів професійно-технічної освіти, п'ять - передфахової та чотири заклади вищої освіти.
Як повідомлялося, у МОН дали рекомендації вишам, як закінчити навчальний рік в умовах воєнного стану. Міносвіти рекомендувало коледжам та університетам в умовах воєнного стану для студентів невипускних курсів перенести частину освітніх компонентів на наступний навчальний рік.