"Ашан" припиняє постачання та інвестиції в Росію: що це означає

Санкції призведуть до катастрофічного падіння товарообігу.
Французька торгівельна мережа "Ашан", яка з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну продовжила працювати в країні-агресорці, заявила про згортання інвестицій та припинення постачання в РФ.
Про це йдеться в пресрелізі компанії від 5 квітня.
Це означає, що в Росії продовжать працювати магазини. Однак не будуть постачатися імпортні товари, не буде оновлюватись ключове програмне забезпечення, не буде здійснюватися підтримка ІТ-технологій та проектів.
Також не будуть відкриватися нові магазини і ремонтуватися старі.
"Магазини в росії вже зараз збиткові. Вищезазначені санкції призведуть до катастрофічного падіння товарообігу і сплати податків та високої вірогідності банкрутства", - повідомляє "Ашан Україна".
Нагадаємо, що через вторгнення Росії до України з російського ринку пішли десятки світових брендів. В результаті ЦУМ у Москві став порожнім.
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