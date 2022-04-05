"Ашан" прекращает поставки и инвестиции в Россию: что это значит

"Ашан" прекращает поставки и инвестиции в Россию: что это значит

Санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота.

Французская торговая сеть "Ашан", которая с начала широкомасштабного вторжения России в Украину продолжила работать в стране-агрессоре, заявила о сворачивании инвестиций и прекращении поставок в РФ.

Об этом говорится в пресс-релизе компании от 5 апреля.

Это значит, что в России продолжат работать магазины. Однако не будут поставляться импортные товары, не будет обновляться ключевое программное обеспечение, не будет осуществляться поддержка IТ-технологий и проектов.

Также не будут открываться новые магазины и ремонтироваться старые.

"Магазины в России уже сейчас убыточны. Вышеуказанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплате налогов и высокой вероятности банкротства", — сообщает "Ашан Украина".

Напомним, что из-за вторжения России в Украину с российского рынка ушли десятки мировых брендов. В результате ЦУМ в Москве стал пустым.

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