В Тернополь эвакуируют вуз из Донецкой области

Область принимает первое учебное заведение из пострадавших регионов.
Через военные действия в Тернополь из Краматорска переезжает Донбасская государственная машиностроительная академия.
Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.
"Принимаем первое учебное заведение из пострадавших регионов. В ближайшее время ожидаем переезд. Сначала будем принимать научно-педагогический состав. В перспективе ожидаем студентов, которые сейчас учатся дистанционно", — говорится в сообщении.
Учебное заведение будет размещено на базе Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя. Выш предоставит свои помещения и материально-техническую базу для работы.
Труш подчеркнул, что в области гоовые разместить десять заведений профессионально-технического образования, пять - предпрофессионального и четыре заведения высшего образования.
Как сообщалось, в МОН дали рекомендации вузам, как закончить учебный год в условиях военного положения. Минобразования рекомендовало колледжам и университетам в условиях военного положения для студентов невыпускных курсов перенести часть образовательных компонентов на следующий учебный год.