В Тернополь эвакуируют вуз из Донецкой области

В Тернополь эвакуируют вуз из Донецкой области

Область принимает первое учебное заведение из пострадавших регионов.

Через военные действия в Тернополь из Краматорска переезжает Донбасская государственная машиностроительная академия.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

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"Принимаем первое учебное заведение из пострадавших регионов. В ближайшее время ожидаем переезд. Сначала будем принимать научно-педагогический состав. В перспективе ожидаем студентов, которые сейчас учатся дистанционно", — говорится в сообщении.

Учебное заведение будет размещено на базе Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя. Выш предоставит свои помещения и материально-техническую базу для работы.

Труш подчеркнул, что в области гоовые разместить десять заведений профессионально-технического образования, пять - предпрофессионального и четыре заведения высшего образования.

Как сообщалось, в МОН дали рекомендации вузам, как закончить учебный год в условиях военного положения. Минобразования рекомендовало колледжам и университетам в условиях военного положения для студентов невыпускных курсов перенести часть образовательных компонентов на следующий учебный год.

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