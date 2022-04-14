В Днепр эвакуировали университет из Мариуполя: вуз начинает обучение

Заведение возобновит деятельность на базе Днепровской политехники".

Из-за военных действий Приазовский государственный технический университет из Мариуполя эвакуировался в Днепр.

Об этом идет речь в сообщении на сайте университета.

Площадкой для восстановления мариупольского вуза стал университет "Днепровская политехника". Такое решение было принято в Минобразования.

"Мы получили возможность для продолжения реализации наших самых амбициозных планов: качественной подготовки новой украинской элиты. Спасибо за гостеприимство городу Днепр на Национальном техническом университете "Днепровская политехника»", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 18 апреля заведение планирует возобновить учебный процесс в дистанционном формате.

"Параллельно мы собираем со всей Украины наших сотрудников и студентов. В составе нашего университета три колледжа, всего около 1200 сотрудников и около 4000 студентов, пока на связь вышли далеко не все", – отмечено на сайте Приазовского университета.

Как сообщалось, в Тернополь из Краматорска переезжает Донбасская государственная машиностроительная академия. Учебное заведение разместят на базе Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя. Выш предоставит свои помещения и материально-техническую базу для работы.

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