УЕФА решил судьбу домашних матчей Украины в Лиге наций – СМИ

Домашние матчи Лиги наций национальная команда Украины проведет на нейтральных стадионах.

Речь идет о поединках против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня).

Об этом сообщает vZbirna.

В этих матчах Украина будет командой-хозяином только номинально. Где именно состоятся эти встречи – не уточняется.

Также рассматривался вариант провести эти матчи на выезде.

Команда Александра Петракова приступит к выступлению в новом розыгрыше Лиги наций 8 июня, когда сыграет с Ирландией на выезде. 1 июня Украина сыграет с Шотландией в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2022. Победитель пары в финале встретится с Уэльсом 5 июня.

Напомним, что в сборной Украины чуть не случился скандал. "Динамо" отказывалось отпускать своих игроков в национальную команду на сбор, который должен был начаться 29 апреля. Игорь Суркис говорил, что 12 игроков "бело-синих", вызванных в сборную, прибудут в распоряжение тренерского штаба "сине-желтых" 23 мая.

Решением руководства "Динамо" возмутился главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Руководитель "сине-желтых" пригрозил исключить игроков "Динамо" из состава сборной Украины, если они вовремя не прибудут в лагерь национальной команды.

Впоследствии конфликт был исчерпан. Стало известно, что футболисты киевского клуба смогут своевременно прибыть в расположение сборной Украины для подготовки к решающим матчам отбора на Чемпионат мира-2022.

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