УЄФА вирішив долю домашніх матчів України у Лізі націй – ЗМІ

Домашні матчі Ліги націй національна команда України проведе на нейтральних стадіонах.

Йдеться про поєдинки проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня).

Про це повідомляє vZbirna.

У цих матчах Україна буде командою-господарем лише номінально. Де саме відбудуться ці зустрічі – не уточнюється.

Також розглядався варіант провести ці матчі на виїзді.

Команда Олександра Петракова розпочне виступи у новому розіграші Ліги націй 8 червня, коли зіграє з Ірландією на виїзді. 1 червня Україна зіграє із Шотландією у півфіналі плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2022. Переможець пари у фіналі зустрінеться з Вельсом 5 червня.

Нагадаємо, що у збірній Україні мало не стався скандал. "Динамо" відмовлялося відпускати своїх гравців до національної команди на збір, який повинен був розпочатися 29 квітня. Ігор Суркіс говорив, що 12 гравців "біло-синіх", котрих викликано до збірної, прибудуть у розпорядження тренерського штабу "синьо-жовтих" аж 23 травня.

Рішенням керівництва "Динамо" обурився головний тренер збірної України Олександр Петраков. Керманич "синьо-жовтих" пригрозив виключити гравців "Динамо" зі складу збірної України, якщо вони вчасно не прибудуть до табору національної команди.

Згодом конфлікт було вичерпано. Стало відомо, що футболісти київського клубу зможуть своєчасно прибути до розташування збірної України для підготовки до вирішальних матчів відбору на Чемпіонат світу-2022.

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