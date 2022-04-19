Українські війська відбили численні спроби просування Росії на Донбас – розвідка Британії

Українські сили відбили численні спроби просування російських військ на контрольну лінію Донбасу, оскільки обстріли та атаки РФ у цьому районі продовжують посилюватися 19 квітня.

Російські війська не змогли придушити український спротив у Маріуполі.

Про це повідомила британська розвідка.

"На здатність Росії прогресувати продовжують впливати екологічні, матеріально-технічні та технічні проблеми, які стояли перед нею досі, у поєднанні зі стійкістю високо мотивованих українських Збройних сил", – йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Також зазначається, що російські війська не змогли придушити опір у Маріуполі, незважаючи на кілька невибіркових атак. Це свідчить про те, що росіяни не досягли своїх цілей так швидко, як їм хотілося б, зазначили у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 April 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/wfg5Koailk — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 19, 2022

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що перед російськими окупантами стоїть завдання захопити території в кордонах Донецької і Луганської областей, аби потім оголосити про свою перемогу. Проте операція заздалегідь провальна.

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