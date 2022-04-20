"Вирішальна битва за Україну вже почалася": Міноборони

Росія заявила про початок так званої "другої фази" війни проти України, активізувавши атаки на східні області.

У Міністерстві оборони України вважають, що РФ хоче оточити наших військових на Донбасі, а якщо їм це вдасться, прямувати далі.

Про це РБК-Україна розповів спікер Міноборони Олександр Мотузяник

Після плану А, який невдало скінчився для РФ, військово-політичне керівництво країни-окупанта оголосило про план Б - наступ на східні області, зокрема на Донбас.

"Ми маємо знати, що саме з вуст російської влади прозвучала теза про наявність в цій так званій "спеціальній військовій операції" кількох етапів. Насправді "етап" був один: блискавичний наступ, захоплення великих українських міст включно зі столицею, повалення українського та встановлення підконтрольного Російській федерації уряду та, врешті, повернення України до сфери контролю Росії. Тобто знищення української державності як такої. Це, власне, і була головна мета агресора. І зробити це вони планували в один етап. Але численні втрати, прорахунки в плануванні бойових дій та шалений опір українців врешті змусили російське керівництво внести суттєві корективи. Тому тепер вони говорять про наявність так званого плану "Б", який начебто включав лише встановлення повного контролю над територіями Донецької і Луганської областей. Саме це вони зараз і намагаються зробити", - говорить Мотузяник.

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За його словами, останні кілька днів Росія активізувала наступальні дії у Східній операційній зоні, збільшила кількість ракетних ударів та артилерійських обстрілів фактично по всій лінії бойового зіткнення. Тому, на думку Мотузяника, вирішальна битва вже розпочалася, а те, які будуть результати на Донбасі, вирішать долю України.

"Зараз їхня мета цілком зрозуміла: відтіснити українські сили за адміністративні межі Донеччини і Луганщини та втримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим. Цілком очевидно, що в подальшому вони намагатимуться розвинути наступ і в інших областях, зокрема на Херсонщині, аби захопити якомога більше територій. Зараз ворог готується до цього, збирає сили і закріплюється на ділянках, які він вже окупував. Але це залежатиме від результатів бойових дій саме в Донецькій і Луганській областях", - говорить спікер Міноборони.

Він зауважив, що ворог хоче оточити ЗСУ на Донбасі і створити так званий "котел", щоб відзвідувати. Завдання України - цього не допустити.

"Від Маріуполя вони зараз не можуть відтягнути сили, бо досі не можуть взяти під контроль усе місто – там наші обороняються. Зараз Маріуполь сильно нервує ворога. Героїчна оборона цього міста дає нам час і можливість добре підготуватися на інших напрямках. Власне, завдяки в тому числі і обороні Маріуполя нам вдалося досягти суттєвих результатів на більшості оперативних напрямків, де Росія наступала. І на багатьох ми навіть проводили контрнаступальні дії, завдяки чому низку населених пунктів було звільнено від російських окупантів", - говорить Мотузяник.

Він додав, що "азовці", морські піхотинці та сили Територіальної оборони Збройних сил України, які беруть участь в обороні міста демонструють виняткову мужність і героїзм. Росія намагається стягнути на Донбас сили, які за чисельністю впʼятеро перевищуватимуть українські війська.

"За усіма правилами ведення наступальних операцій атакуюча сторона повинна мати більшу кількість військ принаймні втричі. Але зважаючи на теперішні бойові дії, сучасний рівень озброєння, техніки, можливостей авіації, така перевага має бути більшою принаймні в 4-5 рази. Саме це Росія і намагається зараз зробити. Аби досягти успіху, противник перекидає в Україну озброєння, військову техніку з центральних і східних регіонів Росії. Крім того, там проводиться прихована мобілізація, активне вербування людей – передусім колишніх учасників бойових дій у Сирії, Афганістані, Чечні. Їм пропонується високе грошове забезпечення тощо. Ми знаємо також, що є спроби мобілізувати людей, які проживають в ОРДЛО. Окупаційна влада буквально затримує громадян на вулицях, в транспорті тощо. Ці люди найчастіше ніколи навіть не тримали в руках зброї. Тобто робиться все, аби зібрати таке угруповання. Але чи зможе Росія врешті це зробити – час покаже", - говорить полковник Олександр Мотузяник.

За його словами, зараз противник зосередив усі сили на Донбасі, тож в найближчому майбутньому захоплення нових територій може призвести до розпорошення сил і ускладнить їхнє забезпечення.

"На кожного солдата працює 3-4 людини з тилового постачання. Солдата треба забезпечити боєприпасами, нагодувати, заправити пальним його техніку. Тобто військова логістика надзвичайно ускладнюється, якщо підрозділи розтягнуті по всій лінії. А ці території ще потрібно втримати. Водночас, знаючи непередбачуваність ворога, важко про щось говорити напевне. Ми слідкуємо, працює наша розвідка. Маємо бути готовими до будь-яких ворожих дій. Росія все ж таки до кінця не відмовляється від наміру захопити якомога більше територій, закріпитися і забезпечити стійкість своєї оборони, аби в подальшому вибити їх звідти було надзвичайно складно. В деяких напрямках вони проводять також і демонстраційні дії, маневри, аби відтягнути частину наших військ, відволікти увагу від напрямку основного удару, розпорошити наші сили", - говорить Мотузяник.

Він також акцентує увагу на тому, що повністю відкидати таку можливість повторного наступу окупантів на Київ. Чернігів та Суми не можна відкидати. Зараз на території Білорусі деякі батальйонні тактичні групи Росії залишаються, вони здійснюють певні демонстративні дії, тим самим тримаючи наші підрозділи напоготові.

"Київ – це, безумовно, ласий шматок для російських окупантів. Зараз столиця добре укріплена і готова до оборони. Причому рівень цієї оборони не знижувався, а навпаки, постійно удосконалюється. Якщо Росія колись і повернеться до питання наступу на Київ, то для цього їм треба буде зібрати величезну кількість військ. А зараз їм потрібна перемога на сході", - говорить Олександр Мотузяник.

Нагадаємо, що вцілілий матрос-строковик розповів своїй матері, що крейсер "Москва", який знищили українські ракети "Нептун", рухався у бік Одеси для висадки морських піхотинців і захоплення міста.