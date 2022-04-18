"Найдут задушенным шелковым платком": Аваков рассказал, что может ждать Путина

Аваков говорит, что миф о русской армии уже развалился.

Российский диктатор Владимир Путин, цинично напавший на Украину и отправивший свою армию убивать мирных людей и уничтожать инфраструктуру, может погибнуть от рук своего окружения.

Об этом рассказал экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет "Сегодня".

Он предположил, что Путина могут найти утром задушенным шелковым платком или умрет якобы от "болезни".

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"Миф (о российской армии. — Ред.) развалился. Мы увидели, что 300 самолетов и вертолетов сбито, под 800 танков уничтожено, корабль флагманский утонул. К чему это приведет? Это может торпедировать его элиту изнутри. Мы не знаем, как это произойдет. Мы знаем только, что большинство тиранов Российской империи, как и во всем мире, кончали плохо, или его утром найдут задушенным шелковым платком, или скажут, что он героически умер от какой-то болезни или где-то его интернируют, как было с Горбачевым. Или с ним будет то же, что из Каддафи в Ливии. Никто этого не знает", — сказал Аваков.

Бывший глава МВД подчеркнул, что "нельзя противопоставлять себя цивилизованному миру".

"Сейчас Украина борется за цивилизованный мир. А он (Путин. – Ред.) есть зло. А зло кончится", – добавил Арсен Аваков.

Напомним, ранее Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов сказал, что российский диктатор Владимир Путин может остановить только полный разгром его армии.

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