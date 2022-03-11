Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина

Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина

Введенные санкции "взрывают экономику России, и рубль уже потерял половину своей стоимости".

Президент США Джо Байден заявил, что Украина "никогда-никода" не станет победой для российского президента Владимира Путина, отправившего воевать войска РФ против Украины, где они убивают гражданских людей и уничтожают инфраструктуру.

Об этом Байден сказал перед переговорами с колумбийским лидером Иваном Дуке в Белом доме, сообщает "Голос Америки".

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Американский президент также выразил решимость Штатов продолжать поддержку Украины в ее борьбе против войны с Россией.

"Украина никогда никогда не обернется победой для Путина. Я считаю, что Соединенные Штаты и народы всего мира продолжат поддерживать украинский народ, который защищает свою страну", — подчеркнул Байден.

Байде напомнил, что США уже выделили миллиард долларов в помощь Украине в сфере безопасности. А введенные Соединенными Штатами санкции "взрывают экономику России, и рубль уже потерял половину своей стоимости".

"И новые поставки оборонного снаряжения направляются туда прямо сейчас", — добавил он.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу может попытаться совершить госпереворот и этого, мол, президент страны-агрессора Владимир Путин опасается. Журналист пишет, что есть вероятность, что Шойгу будут судить за коррупцию и государственную измену.

Между тем, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что пока Владимир Путин остается у власти, Россия не пойдет ни на какие уступки Украине.

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