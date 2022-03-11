Северодонецк держит оборону, но оккупанты разрушают жилье и инфраструктуру

Враг обстреливает дома мирных жителей.

Северодонецк в Луганской области, страдающий от обстрелов Российской Федерации, держит оборону.

Об этом 11 марта сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай:

"Они любой ценой пытаются выйти на административную границу Луганской области, откуда открывается путь в Харьковскую и Донецкую области. Россиянам безразличны человеческие жизни — они направляют грады на женщин и детей ради захвата нескольких километров земли. На одиноких стариков, как в Рубежном, где расстрелян дом для пожилых людей", — подчеркнул начальник ОВА.

По словам главы областной военной администрации, россияне разрушают жилье людей и инфраструктуру. За прошедшие сутки в результате российских обстрелов произошло возгорание многоэтажек в Северодонецке на нескольких улицах. Кроме того, оккупанты открыли огонь по мирным кварталам на нескольких улицах: Гагарина, Курчатова, шоссе Строителей, Сиротиного.

Кроме того, последствия пожаров из-за обстрелов спасатели ликвидировали также в Лисичанске.

ТСН.ua

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