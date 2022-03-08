Путин не сможет захватить всю Украину - Байден

Байден убежден, что Украина никогда не будет захвачена Путиным.

Президент США Джо Байден заявил, что президенту-стране агрессору Владимиру Путину не удастся победить Украину.

Об этом он сказал в обращении, выступая к американскому народу, 8 марта в Белом доме.

"Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но не сможет захватить всю страну", – заявил президент США Байден.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу может попытаться совершить госпереворот и этого, мол, президент страны-агрессора Владимир Путин опасается. Журналист пишет, что есть вероятность, что Шойгу будут судить за коррупцию и государственную измену.

Между тем, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что пока Владимир Путин остается у власти, Россия не пойдет ни на какие уступки Украине.

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