Путін не зможе захопити всю Україну - Байден

Путін не зможе захопити всю Україну - Байден

Байден переконаний, що Україна ніколи не буде захоплена Путіним.

Президент США Джо Байден заявив, що президенту-країни агресорки Володимиру Путіну не вдасться перемогти Україну.

Про це він сказав у зверненні, виступаючи до американського народу, 8 березня у Білому домі.

"Україна ніколи не буде захоплена Путіним. Він може захопити одне місто, але не зможе захопити всю країну", - заявив президент США Байден.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу може спробувати скоїти держпереворот і цього, мовляв, президент країни-агресорки Володимир Путін побоюється. Журналіст пише, що є ймовірність, що Шойгу судитимуть за корупцію та державну зраду.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов повідомив, що поки Володимир Путін залишається при владі, Росія не піде ні на які поступки Україні.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.