Путін не зможе захопити всю Україну - Байден

Байден переконаний, що Україна ніколи не буде захоплена Путіним.
Президент США Джо Байден заявив, що президенту-країни агресорки Володимиру Путіну не вдасться перемогти Україну.
Про це він сказав у зверненні, виступаючи до американського народу, 8 березня у Білому домі.
"Україна ніколи не буде захоплена Путіним. Він може захопити одне місто, але не зможе захопити всю країну", - заявив президент США Байден.
Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу може спробувати скоїти держпереворот і цього, мовляв, президент країни-агресорки Володимир Путін побоюється. Журналіст пише, що є ймовірність, що Шойгу судитимуть за корупцію та державну зраду.
Тим часом військовий експерт Олег Жданов повідомив, що поки Володимир Путін залишається при владі, Росія не піде ні на які поступки Україні.