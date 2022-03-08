Ferrari зупиняє виробництво автомобілів для Росії

В компанії наголосили, що продовжують уважно стежити за ситуацією в Україні та Росії.

Італійська компанія Ferrari, що виготовляє люксові спортивні автомобілі, зупиняє виробництво транспортних засобів для росіян.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

"З огляду на ситуацію, яку ми спостерігаємо, Ferrari ухвалила рішення призупинити виробництво автомобілів для російського ринку до подальшого повідомлення", - йдеться в заяві італійської компанії.

В компанії наголосили, що продовжують уважно стежити за ситуацією і що "завжди будемо поважати всі правила, норми та санкції".

Як пише видання, виробник-конкурент спортивних автомобілів Lamborghini, підрозділ Volkswagen також заявив, що призупинив свій бізнес з Росією.

Окрім цього, як йдеться на сайті компанії, Ferrari пожертвує мільйон євро на підтримку українців, які постраждали через воєнні дії Росії.