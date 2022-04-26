Путін погодився на евакуацію із “Азовсталі” мирних мешканців — ООН

Президент РФ дав принципову згоду на участь в евакуації представників ООН та Міжнародного Червоного хреста.

У вівторок, 26 квітня, під час зустрічі у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш домовився про евакуацію мирних мешканців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомили на офіційному сайті ООН.

“Під час зустрічі тет-а-тет президент Путін дав принципову згоду на участь ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних мешканців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі", – йдеться в повідомленні.

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Російські видання, які відстежували зустріч, про таку домовленість не повідомляли. Натомість вони цитували Путіна, який запропонував ООН та Червоному хресту "подивитися, як утримуються українські військовополонені".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський президент заявив на цій зустрічі з генсеком ООН про відсутність бойових дій у Маріуполі. Окрім того, він запевнив, що російська сторона перебуває в контакті з тими військовими, які перебувають у підземеллях "Азовсталі" і які, за його словами, “повинні відпустити мирних мешканців”.

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