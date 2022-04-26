В Мариуполе погиб еще один украинский ватерполист

В Мариуполе погиб еще один украинский ватерполист

Украинский ватерполист Олег Голодников погиб в Мариуполе от прямого попадания снаряда российских оккупантов в его дом.

Трагедия произошла месяц назад, 22 марта.

Об этом сообщила дочь Голодникова, сообщает Федерация водного поло Украины.

Олегу Голодникову было 42 года. Он долго выступал на профессиональном уровне. Последним клубом в Суперлиге Украины, за который он выступал, был Мариуполь.

Напомним, что 12-летнюю дочь убитого капитана сборной Украины по водному поло удалось вернуть из российского плена. В столичной больнице "Охмадит" девочку посетил президент Украины Владимир Зеленский.

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