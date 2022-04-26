Россия пытается втянуть Приднестровье в войну против Украины: заявление МИД

В ведомстве призвали к немедленной деэскалации напряженности.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили попытки России втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну против Украины.

В ведомстве призвали к немедленной деэскалации напряженности.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

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"Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ. Мы осуждаем попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну России против Украины. Мы призываем к немедленной деэскалации напряженности", – написал он.

Напомним, как заявил журналист и политический эксперт Вадим Денисенко, россияне хотят заставить власть Приднестровья вступить в войну с Украиной, однако сама непризнанная Приднестровская Молдавская Республика не желает открывать второй фронт и лишь на словах поддерживает Россию.

В настоящее время Приднестровье – квазигосударство, не признанное ни одной страной мира. Из полумиллиона жителей непризнанной республики не менее трети – имеют российский паспорт. Ради российской пенсии и выплат. И только единицы понимают, что их обманули на государственном уровне и ведут борьбу.

Отметим, 25 апреля сообщалось о взрывах в Тирасполе.

Сегодня, 26 апреля, сообщалось, что в непризнанном Приднестровье взорвали две башни связи.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Приднестровье и ее влияние на русско-украинскую войну

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